Siirt'te Menenjit Nedeniyle Hayatını Kaybeden Genç

Siirt'te aracına binerken fenalaşan ve hastanede menenjit teşhisi konulan Kasım Timurlenk, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Timurlenk'in cenazesi aile kabristanında defnedildi.

SİİRT'te, aracına binerken fenalaşan, kaldırıldığı hastanede menenjit teşhisi konularak tedaviye alınan Kasım Timurlenk (30), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 27 Ekim'de Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım Timurlenk, Haşim Öztanık İlköğretim Okulu Kavşağı'nda park halindeki aracına binerken baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Timurlenk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Timurlenk'e, yapılan tetkiklerle menenjit teşhisi konuldu. Durumu fenalaşan Timurlenk, dün hayatını kaybetti.

Timurlenk'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zevye Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi. Öte yandan Timurlenk'in 14 ay önce evlendiği ve 3 ay önce de baba olduğu öğrenildi.