Siirt'te karla mücadele ekipleri hastaların imdadına yetişti

Siirt'te kapanan köy yollarında hastaların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

SİİRT - Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, kar nedeniyle kapalı köy yollarını açarak sağlık ekiplerinin Pervari ilçesine 37 yaşındaki ve Şirvan ilçesinde 1 yaşındaki hastaya ulaşmalarını sağladı.

Pervari ilçesi Beğendik köyünde rahatsızlanan Hakim Seçuk'a ve Şirvan ilçesinde rahatsızlanan Muhammed Efe Bağlık için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, kapalı yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmalarını sağladı. Seçuk; Pervari, Bağlık ise Şirvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.