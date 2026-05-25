Siirt'te böbrek taşı hastasına 'nokta atışı' müdahale

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ürolog Op. Dr. Samir Jafarguliyev, 51 yaşındaki bir hastanın böbreğini tamamen kaplayan onlarca taşı kapalı yöntemle başarıyla temizledi. Operasyon sonrası hasta ikinci gün taburcu edildi.

Şiddetli sağ yan ağrısı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 51 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkiklerinde, sağ böbreğinin tamamını dolduran, tıp dilinde "staghorn" olarak adlandırılan onlarca böbrek taşı tespit edildi. Hastanın durumunu değerlendiren Ürolog Op. Dr. Samir Jafarguliyev, hastaya "perkütan nefrolitotomi" yani kapalı böbrek taşı ameliyatı uygulanmasına karar verdi. Gerekli bilgilendirmelerin ardından operasyon hazırlıkları tamamlandı. Sırt bölgesinden açılan sadece 1 santimetrelik küçük bir kesiden girilerek gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Jafarguliyev, "Hastamızın böbreğindeki onlarca taşı, kapalı yöntemle tamamen temizledik. Böbreği 'stone-free' yani tam anlamıyla taşsız bir duruma getirdik" dedi.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Op. Dr. Jafarguliyev, "Ameliyat sonrası ikinci gün hastamızı taburcu ettik. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hastamızın genel durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan bu modern cerrahi yöntem, hastaların hastanede kalış süresini kısaltırken, iyileşme sürecini de oldukça konforlu hale getiriyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
