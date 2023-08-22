Siirt'te Gaz Zehirlenmesi: Kadın Tedavi Altına Alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen bir kadın tedavi altına alındı. Ş.O. adlı genç kadın, baygın halde bulunarak Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, ocaktan sızan gazdan zehirlenen kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan'da 24 yaşındaki Ş.O. adlı genç kadın, mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendi. Evde baygın halde bulduğu Ş.O.'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.O.'yu Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT