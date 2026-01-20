Haberler

Siirt'te 3,5 aylık bebek hayatını kaybetti

Siirt'te ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulunan 3,5 aylık bebek S.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için numuneler Diyarbakır'a gönderildi.

SİİRT'te ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan 3,5 aylık erkek bebek S.K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numuneler Diyarbakır'a gönderildi.

Conkbayır Mahallesi'nde dün evlerinde 3,5 aylık erkek bebekleri S.K.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan S.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. S.K.'nin cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla organlarından alınan numuneler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
