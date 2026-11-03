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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu, broşür dağıtıldı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu, broşür dağıtıldı
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışına dikkat çekmek için bilgilendirme standı kuruldu. Stantta hasta ve yakınlarına bağış süreci ile organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı, broşür dağıtıldı ve 'Organ Bağışı Hayat Kurtarır' köşesinde destek mesajı yazıldı.

Siirt'te vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla organ bağışı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen etkinlik kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Organ Bağışı Birim Sorumlusu Figen Doğrusever tarafından hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Ayrıca hazırlanan "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" köşesinde hastane personeli ve vatandaşlar, organ bağışına ilişkin duygu ve düşüncelerini yazarak kampanyaya destek verdi.

Etkinlikle organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve daha fazla vatandaşın organ bağışına teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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