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Bırakmayı deneyen başarılı oluyor

Bırakmayı deneyen başarılı oluyor
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Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nden Uzm. Dr. Zekiye Yavuz, sigaranın kanser ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine başvuranlarda bırakma oranının yüksek olduğunu vurguladı. Pasif içicilik ve üçüncül maruziyetin çocuklar üzerindeki zararlarına da dikkat çekti.

Sigara bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde bırakma oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekiye Yavuz, sigaranın neden olduğu sağlık sorunları hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, sağlıklı bir hayat için sigara bırakma polikliniklerine davet etti.

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının engellenebilir en önemli ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Yavuz, "Tütün ürünleri, bildiğimiz üzere yaklaşık 7 bin tane kanserojen, dolaylı veya direkt yollarla kansere yol açan maddeler, kimyasal maddeler içermektedir. Bunlardan 81 tanesinin özellikle kesin olarak kansere neden olduğu kanıtlanmıştır. Kanser özellikle ağız boşluğunda başlıyor. Sigara; yutak, ses telleri, nefes borusu, akciğerler, mide, kalın bağırsaklarımız, bağırsak sistemimiz, pankreasımız, mesanemiz; bütün organlarımızda kanser oluşumuna neden olabiliyor. Bu kanserojen oluşumlar dışında aynı zamanda, kalp ritim hızında artış, tansiyonda artma ve kalp damarlarında pıhtılaşmaya neden olarak yaklaşık 10 kat kalp krizi riskini arttırmaktadır. Bunun dışında diğer sistemlerimizde de pıhtılaşma eğilimi artar; felç geçirme ihtimali, bacak damarlarında kangrene gidiş ve bacaklarda amputasyon gibi olaylara da neden olabilir" dedi.

Pasif içiciliğin de oldukça zararlı olduğunun altını çizen Yavuz, "Pasif içicilik durumlarından en çok etkilenen de evdeki çocuklar oluyor. Çocukların maruziyeti oldukça önemli. Özellikle bronşit, hırıltılı solunum, diğer enfeksiyonları da artırmaktadır. Bir de son yıllarda üçüncül maruziyet dediğimiz bir durum söz konusu. Evlerde uzun süre sigara içiminden dolayı halı, mobilya, kıyafetlerin üzerinde kimyasal maddeler birikmektedir. Çocukların bu eşyalar üzerlerinde oturmaları, oynamaları, emeklemeleriyle kimyasal teması almalarıyla da yine çocuklarda kanser gelişimlerinin daha erken yaşlarda olduğu bildirilmektedir" şeklinde konuştu.

Sigara bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde bırakma oranlarının da oldukça iyi olduğunu ifade eden Yavuz, "Biz, burada sadece bırakmak için bir tedavi uygulamaktan ziyade, kişilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi konusunu da önemsiyoruz. Hastanelerimizde olduğu gibi ilçe sağlık müdürlüklerimizde de polikliniklerimiz mevcut. Kişilerin anketlere, sorulara verdikleri cevaplara göre ve herhangi bir hastalıkları olup olmadığı durumlarına göre bırakma tedavileri uygulanıyor. Bu açıdan sigara bırakma poliklinikleri çok önem arz ediyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın tütünle mücadele politikaları sayesinde tedavi süreçlerinin tamamen ücretsiz ve erişilebilir olduğunu hatırlatan Yavuz, "Sağlık Müdürlüğümüz de bu konuda bilgi ve eğitimler konusunda destek olmaktadır. Şu anda da Sağlık Bakanlığımızın İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde bulundurduğu üç çeşit mevcut sigara bırakma ilacı söz konusu. Hastalarımızı onlara yönlendiriyoruz ve sigara bırakma konusunda biz de elimizden gelen desteği sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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