Çatlak seramik kap ve kupalar bakteri üretme riski taşıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, gıda tüketiminde kullanılan seramik kap ve kupalardaki kılcal çatlakların düzenli ve doğru temizlenmediğinde hijyen açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

ALKÜ Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki Seramik ve Çömlekçilik Kursu'nun eğitmenliği görevini de yürüten Aslan, AA muhabirine, estetik görünümü ve el işçiliğiyle ön plana çıkan seramik kaplar ve kupaların restoran ve kafelerin yanı sıra evlerde de yoğun kullanıldığını söyledi.

Seramiğin üretim sürecinde uygulanan sır (pişirme sırasında camsı, parlak veya mat bir kaplama alanı oluşturan kimyasal karışım) ve pişirim hatalarının bazen hijyen sorunlarına yol açabileceğini belirten Aslan, "Üretim aşamasında seramiğin yüzeyine uygulanan sırda pişirim noktasında yapılan hatalar, kılcal çatlaklara neden olabiliyor. Seramik ürünlerin fırından gereğinden erken çıkarılması veya soğutma aşamasındaki hatalar da bu çatlakların oluşumunu tetikleyebiliyor." dedi.

Aslan, dışarıdan bakıldığında zararsız gibi görünen mikro çatlakların her kullanımda gıda artıkları, içecek kalıntıları ve temizlik maddeleriyle dolabileceğini kaydetti.

Kupa çatlaklarının 80-100 dereceye ulaşan kahve ve çay gibi sıvılarla temas ettiği noktada farklı bir organik yapı oluşabileceğine dikkati çeken Aslan, şöyle konuştu:

"Kısa vadede belirgin bir sağlık tehdidi gibi görünmeyebilir ancak uzun süreli ve özensiz kullanımda mikroorganizmaların hijyen sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kılcal çatlaklardaki renk değişiminin de bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

Aslan, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan güveçlerde de aynı sorunların görülebileceğini dile getirerek, güvecin yıkandıktan sonra fırında 200 derecede boş bir şekilde pişirilmesi tavsiyesinde bulundu.

"Çok fazla çatlak ve deformasyon varsa daha dikkatli olmak gerekiyor"

ALKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan da seramik ve diğer mutfak eşyalarında bakterilerin üreyebileceğini söyledi.

Bu eşyalardaki çatlakların ve form bozukluklarının bakteri üremesini artırabileceğini belirten Erdoğan, "Deterjan, su, bulaşık makinesi ile yapılan temizliğin bu mikropların uzaklaştırılmasına ve insan sağlığına zararının engellenmesine yeterli olduğunu söyleyebiliriz ancak çok fazla çatlak ve deformasyon varsa daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu organik ve inorganik maddelerin birikmesine mikro düzeyde neden olabilir ama bulaşık makinesinde düzgün bir yıkama, çatlaklı sırlı çanak çömlekleri güvenli hale getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.