Haberler

Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini 2,45 Kat Artırıyor

Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini 2,45 Kat Artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni bir araştırma, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketiminin mide kanseri riskini 2,45 kat artırdığını ortaya koydu. ABD'de 112 binden fazla kişinin verileriyle yapılan çalışmada, özellikle kadınlarda riskin 3 kata kadar çıktığı ve früktoz alımıyla kanser sıklığının arttığı belirlendi. Yapay tatlandırıcılı içeceklerde ise benzer bir risk görülmedi.

Yakın zamanda yayımlanan bir çalışmaya göre şekerli içeceklerin düzenli tüketimi mide kanseri riskini 2,45 kat artırıyor.

Şekerli içecekler obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Son yıllarda bilim insanları, bu içeceklerin kanser üzerindeki etkilerini daha yakından araştırıyor. Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, şekerli içeceklerin düzenli tüketiminin mide kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Mass General Brigham Kanser Enstitüsü'nden Dr. Andrew Chan ve ekibi, Nurses' Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study adlı iki büyük kohorttan toplam 112 bin 284 kişinin uzun yıllara yayılan verilerini analiz etti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu çalışmanın ABD toplumunda şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışma olması nedeniyle önemli olduğunu belirtti. Coşkun, "Çalışmanın en dikkat çekici yönü, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerde mide kanseri riskinin ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek bulunmasıydı. Bu ilişki hem kadınlarda hem erkeklerde gözlendi; kadınlarda risk artışı daha da belirgin çıktı ve günde birden fazla şekerli içecek tüketen kadınlarda risk 3 kata kadar yükseldi. İçeceklerdeki temel tatlandırıcı olan früktozun alımı arttıkça mide kanseri sıklığının da arttığı belirlendi. Buna karşılık yapay tatlandırıcılı (light/diyet) içeceklerde böyle bir risk artışı görülmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman vatandaşı köpeği önce ezdi sonra taşla vurarak öldürdü

Bu caniliği yapan cezasız kalmadı! Bakanlık devreye girdi
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı

Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı