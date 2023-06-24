Şeker hastası yaşlı adamın deniz keyfi kabusa döndü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 67 yaşındaki vatandaşın kumsalda yürüdüğü esnada ayak tabanının derisi soyulmaya başladı. Deniz keyfi kabusa dönen yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgililere göre, Samandağ ilçesinde geçtiğimiz gün güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 67 yaşındaki şahıs, deniz de yüzdükten sonra güneşlenmeye başladı. Bir süre sonra ayak tabanında soyulma başlayan şahıs, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şeker hastası olduğu öğrenilen şahsın, ayak tabanlarında ciddi ve derin yanık izleri olduğu görüldü.