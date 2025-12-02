Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Yoğun Bakıma Alındı

Kanser tedavisi gören Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sağlık durumu gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı. Belediyeden yapılan açıklamada, Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gülşah Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor, resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Sağlık
Haberler.com
500
