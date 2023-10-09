Şehir Hastanesi İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçi Samet Demir (19), 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Alandüzü Mahallesi'nde yapımı devam eden bin yataklı Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşatta çalışan işçi Samet Demir, 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, bugün hayatını kaybetti. Samet Demir'in cenazesi memleketi olan Ordu'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.