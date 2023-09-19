Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doktorlara Saldırı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 1'i kadın 3 doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırgan 4 şüpheli gözaltına alınırken; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırı olayını şiddetle kınadığını açıkladı.

Olay, Şanlıurfa Esentepe Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre hasta yakınları ile doktorlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede biri kadın 3 doktor hasta yakınları tarafından darp edildi.

Hastane polisinin müdahale ettiği olayda 4 şüpheli gözaltına alınırken darp edilen doktorlar aynı hastanede müşahede altına alındı.

"OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Olayın duyulmasının ardından hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın takipçisi olduklarını ve şiddet olayını nefretle kınadıklarını açıkladı. Vali Şıldak "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV