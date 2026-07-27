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Şanlıurfa'da sağlık çalışanına saldırıya kınama

Şanlıurfa'da sağlık çalışanına saldırıya kınama
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ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da görev yapan bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darp edildiği iddiası üzerine açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, olayı kınadıklarını belirtti.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da görev yapan bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darp edildiği iddiası üzerine açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, olayı kınadıklarını belirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre erişkin acil servisinde hemşire olarak görev yapan S.O., yaşanan bir tartışma sonucu hasta yakını tarafından darp edildi. Yaralanan sağlık çalışanına aynı hastanede müdahale edildi. Sağlık çalışanının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren hasta yakını ise gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden kınama

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanımıza, hasta mahremiyetini korumaya yönelik görevini yerine getirdiği sırada hasta yakını tarafından gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez. Sağlıkta şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmış olup, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sürecin yakından takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin son bulduğu güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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