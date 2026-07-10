Şanlıurfa'da Ruhsatsız Diş Klinikleri Mühürlendi

ŞANLIURFA'da ruhsatsız olarak diş tedavisi hizmeti verdiği belirlenen 2 klinik mühürlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin desteğiyle ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iki iş yerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ruhsatsız şekilde diş tedavisi hizmeti verildiği tespit edilen iş yerlerinde çok sayıda tıbbi cihaz, ekipman ve sarf malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iki iş yeri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Haliliye Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı