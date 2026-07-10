Haberler

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Diş Klinikleri Mühürlendi

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Diş Klinikleri Mühürlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da ruhsatsız diş tedavisi hizmeti veren 2 klinik, yapılan denetimlerde tespit edilerek mühürlendi. Çok sayıda tıbbi cihaz ve malzemeye el konuldu.

ŞANLIURFA'da ruhsatsız olarak diş tedavisi hizmeti verdiği belirlenen 2 klinik mühürlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin desteğiyle ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iki iş yerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ruhsatsız şekilde diş tedavisi hizmeti verildiği tespit edilen iş yerlerinde çok sayıda tıbbi cihaz, ekipman ve sarf malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iki iş yeri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Haliliye Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine üzülmemek için bakın ne yaptı
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı