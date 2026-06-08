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Şanlıurfa'da karnından 29 santimetre kitle çıkartılan kadın sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da karnından 29 santimetre kitle çıkartılan kadın sağlığına kavuştu
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Şanlıurfa'da karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki Sümeyra Savaş'ın karnından 29 santimetre büyüklüğünde kitle ameliyatla alındı. Doktor, miyomların düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa'da karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 29 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sümeyra Savaş, uzun süredir devam eden karın şişliği, düzensiz adet kanamaları ve karın bölgesinde hissettiği sertlik nedeniyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi tarafından yapılan muayene ve ileri tetkikler sonucunda hastanın karın boşluğunda 29 santimetre büyüklüğünde bir kitle bulunduğu tespit edildi.

Karın boşluğunun büyük bölümünü kaplayan kitle, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Op. Dr. Hasan Burak Rastgeldi de miyomların düzenli takip edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Miyomlar zamanında teşhis edilip takip edilmediğinde oldukça büyük boyutlara ulaşabilir. Bu tür kitleler çevre organlara baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlarımızın düzenli jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri ve şikayetlerini ertelememeleri büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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