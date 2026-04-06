Şanlıurfa'da böbrek sağlığı için iş birliği protokolü imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı, böbrek sağlığının korunmasına yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, farkındalık artırma, erken teşhis ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Türkiye Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından imzalanan protokole göre, iş birliği kapsamında böbrek hastalıklarına karşı farkındalığın artırılması, erken teşhisin yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyalarıyla da toplumun geniş kesimlerine ulaşılması planlanıyor.

Başkan Gülpınar, protokole ilişkin, toplum sağlığına verilen önemin sadece sözde kalmadığını, uygulamaya geçirilen projelerle de sürekliliğinin sağlandığını ifade etti.

Timur Erk ise beslenme alışkanlığına dikkat edilmesini önererek, tuz tüketiminin azaltılmasının böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Teşkilatta köklü değişim! Bahçeli, İstanbul'u ona emanet etti