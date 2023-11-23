SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Antibiyotik Farkındalık Haftası etkinliği düzenlendi

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, 18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası nedeniyle bir stant kuruldu. Hastane eczacıları tarafından yapılan bilgilendirme etkinliği yoğun ilgi gördü.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, 18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası nedeniyle bir stant kuruldu.

Küresel antibiyotik direnci konusundaki farkındalığı artırarak, antibiyotik direncinin yayılmasını önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantta hastane eczacıları Ebru Kaçar ile Hilal Akdağ, hasta, hasta yakınları ile personele bilgilendirme yaptı.

Yoğun ilgi gören standı SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Mehmet Subaşı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de ziyaret etti. - GAZİANTEP