Samsun Şehir Hastanesi'ne yeni birimler taşınıyor

Samsun Şehir Hastanesi'nde bazı bölümler, 4 Mayıs itibarıyla Canik Ana Kampüs'te hizmet vermeye başlayacak.

Samsun Şehir Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Jinekolojik Onkoloji, Spor Hekimliği, Su Altı Hekimliği, Obezite Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği, Yaşam Polikliniği, Evde Sağlık Hizmetleri Polikliniği ve Meslek Hastalıkları Polikliniği'nin, 4 Mayıs 2026 tarihi itibariyle Canik Ana Kampüste hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada, Nöroloji Polikliniği, Kardiyoloji Polikliniği, Kalp ve Damar Cerrahisi, Gastroenteroloji Polikliniği, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Tıbbi Genetik ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Acil servis hizmetlerinin, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına her iki hastanede de eş zamanlı olarak sürdürüleceği ifade edildi. - SAMSUN

