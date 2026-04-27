Samsun Şehir Hastanesi'ne taşınma sürüyor: Yeni birimler hizmette

Samsun Şehir Hastanesi'nde taşınma süreci devam ederken hematoloji, kulak burun boğaz (KBB) ve nefroloji bölümleri 27 Nisan itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Samsun'da sağlık hizmetlerinin daha modern ve kapsamlı bir yapıya kavuşması amacıyla yürütülen Samsun Şehir Hastanesi'ne taşınma süreci planlı şekilde devam ediyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla bazı bölümler yeni yerleşkede hasta kabulüne başladı. Yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayan bölümler arasında hematoloji ve KBB ile nefroloji yer aldı. Söz konusu birimlerin, modern donanım ve geniş kapasiteyle vatandaşlara hizmet vermeye başladığı bildirildi. Yetkililer, taşınma sürecinin kademeli olarak sürdüğünü belirterek, vatandaşların randevu alırken hastane seçimine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 üzerinden randevu oluşturulurken "Samsun Şehir Hastanesi" seçeneğinin kontrol edilmesi istendi.

Canik ilçesinde bulunan yeni yerleşkenin, ilerleyen süreçte tüm birimleriyle tam kapasite hizmet vermesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı