Samsun İlkadım Belediyesi Hasta Refakatçi Evi İnşaatı Devam Ediyor

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hasta Refakatçi Evi" ile kentin önemli bir eksiğini gidereceklerini söyledi.

Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde bulunan İlkadım Belediyesi Hasta Refakatçi Evi inşaatı devam ediyor. Toplam maliyeti 23 milyon TL olan proje 7 kat ve 50 yatak kapasiteli olacak. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Şehir Hastanesi'nin arasında kalan bir alanda bulunan Hasta Refakatçi Evi'nde 18 yaş üstü hasta yakınlarından 1 refakatçi, 18 yaş altı hasta yakınlarından ise 2 refakatçi kalabilecek. Kanser hastalığı için tedavi gören hasta yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklama imkanı olacak. Konaklama süresi boyunca yemek ihtiyacı bir öğün olarak belediye tarafından karşılanacak.

"Bu durumu yakından yaşayan birisiyim"

Özellikle refakatçilerin yaşadıkları zorluklara şahit olduğunu kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu sıkıntının sonlandırılması açısından da bu projenin sadece İlkadım'ın değil şehrin geleceği açısından da önemli olacağını biliyorum. Bir taraftan da aslında hastanın da psikolojisini düşünmek gerekiyor. Kendisi hastanedeyken çevresindeki kişilerin durumunu da düşünüyor. Hastanın psikolojisi açısından da olumlu etkiler oluşturacağını düşünüyoruz. Hasta Refakatçi Evi'nde 2 tür hizmet vereceğiz. Bir, vatandaşlar gelip ayaktan hizmet alacak. Yani burada duşunu alacak, üstünü değiştirecek, karnını doyuracak ve hastasının yanına gidebilecek. Diğer bir hizmet de dar gelirli aileler burada yatılı kalabilecek. 50 yatak kapasiteli evimizde bu sosyal yarayı kapatacağız. Projemiz tamamlandığı takdirde vatandaşlarımıza belediyemizin misafirperverliği çerçevesinde ağırlamak ve onlara bu zorlu süreçlerinde gerekli desteği sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN