Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. Eyüp A'nın durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopter talep edildi ve hastane tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.