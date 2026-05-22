37 yaşında hayatını kaybeden beyin cerrahına gözyaşlarıyla veda

OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Hastanede düzenlenen törende eşi, oğlu ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Samsun'da hayatını kaybeden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş için hastanede düzenlenen törende eşi, oğlu, ailesi ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Samsun'da evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş için görev yaptığı fakültede tören düzenlendi. Düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Törene Durmuş'un eşi Mukaddes Durmuş, oğlu Mehmet Cihangir Durmuş, annesi ve babasının yanı sıra meslektaşları, hastane personeli ve yakınları katıldı. Törende yapılan konuşmalar sırasında birçok kişi gözyaşlarını tutamazken, Dr. Durmuş için helallik alındı ve dua edildi. Meslektaşları tarafından çalışkanlığı ve insanlığıyla anılan Durmuş'un vefatı sağlık camiasını yasa boğdu.

"Hem eğitime hem de bilime çok değerli katkılar sunmuştur"

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Yıllarca üniversitemizde asistanlık yaptıktan sonra öğretim üyesi olarak aramızda çalışan çok değerli bir bilim insanı hocamızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamız hem eğitime hem de bilime çok değerli katkılar sunmuştur. Hastalarıyla iyi bir iletişimi içinde olan bambaşka bir insandı" dedi.

Gözyaşları içerisinde konuşma yapan OMÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Şenel, "Asistanlığını biliyorum. Evimde misafir ettim. Beraber çalıştığımız arkadaşımızın Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, "Hepimiz gönlünde özel bir yer edindi. İyi bir meslektaş, güvenilir bir arkadaş ve vefalı bir dosttu" şeklinde konuştu.

Kanser tedavisi gördüğü, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı öğrenilen 37 yaşındaki doktor, törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
