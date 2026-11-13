Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da diyabet için ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Dünya Diyabet Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı. Şekeri yüksek çıkanlar hastaneye yönlendirildi; Dr. Emin Dinççağ, Türkiye'nin diyabet tanı ve tedavisinde ileri ülkelerle rekabet edebilecek seviyede olduğunu söyledi.

Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Diyabet Derneği işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşları diyabet konusunda bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Açlık ve tokluk kan şekeri yüksek çıkan vatandaşlar, diyabet tanı ve tedavisi için hastaneye yönlendirildi. Etkinlikte diyabet konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Samsun Diyabet Derneği Başkanı ve halk sağlığı ve iç hastalıkları uzmanı??????? Dr. Emin Dinççağ, gazetecilere, Türkiye'nin diyabet hastalığının tanı ve tedavisinde ileri ülkelerle rekabet edebilecek seviyede olduğunu??????? söyledi.

Diyabetin dünyada en çok görülen hastalık olduğuna işaret eden Dinççağ, "Diyabet, dünyada en çok komplikasyon yaratarak yaşam kalitesini bozan, ölümlere neden olan bir hastalıktır. Bugün dünyada 635 milyon insanın diyabetli olduğu bilinmektedir. Aslında en dikkat çekici olan ise gizli şeker hastası diye adlandırılan teşhis koyulmamış diyabetlinin olduğudur. Çok su içen, çok yemek yiyen, çok idrara giden, ailesinde şeker hastalığı olan, kilolu ve hareketsiz yaşamı olanların diyabet yönünden tetkik edilerek tedavi altına alınması önemlidir." dedi.

Vatandaşlara önerilerde bulunan Dinççağ, "İnsanlar yılda bir kere kan tahlili yaptırmalıdır ve sık sık tansiyon ölçtürmelidir. Eğer kilo alıyorsanız, hareketsiz bir yaşantınız varsa, ailenizde diyabetli varsa, diyabet riskiniz artıyor demektir. Günümüzde çocuklarda obezite ve şişmanlık ciddi bir sağlık sorunudur. Gelecekte diyabet ve kalp hastalıklarının artmasını istemiyorsak bu konuda dikkatli olunmalı ve çocuklarımızı sağlıklı beslemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi

Kimse bunu beklemiyordu! Dev bankalardan peş peşe güncelleme geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür gördüklerine kayıtsız kalamadı

Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür görünce hemen müdahale etti
Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

İddiaya göre kızını evine kadar takip etti! Baba sokakta yakaladı
FETÖ'nün kadın eğitim yapılanmasına temizlik! 29 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün "Abla" projesi engellendi! Eğitimlere başlamışlar
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri12

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!