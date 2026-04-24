Samsun'da yerli ve milli üretilen OED cihazları yerleştirildi

SAMSUN'da 3 bölgeye Türk mühendisler tarafından üretilen, ani kalp durmalarında kullanılacak Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları yerleştirildi.

Ani kalp durmalarında profesyonel ekipler gelene kadar geçen kritik sürede hastalara hızlı müdahale edilmesini sağlayacak, AELSAN üretimi yerli ve milli OED cihazlarının tanıtım ve kullanım simülasyonu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve ilk yardım eğitmenleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Müdürü Uras, "Bugün burada 2 büyük gurur yaşıyoruz. Tamamen ASELSAN tarafından yerli ve milli teknoloji ile üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör dediğimiz vatandaş nezdinde de taşınabilir otomatik şok cihazı diye tabir edebileceğimiz cihazları Cumhuriyet Meydanı'nda, Çobanlı İskelesi'nde ve Batı Park'ta vatandaşın yoğun olduğu bölgelere yerleştirdik. Samsun sağlığı adına yapılan önemli bir yatırım. Cihazlar ASELSAN tarafından birimimize hibe edildi. ve biz de vatandaşların yoğun olduğu lokasyonlara yerleştirdik. Bu Samsun sağlığı adına olan öncelikle büyük gururumuz" dedi.

2028 yılına kadar cihazı bütün yerlere koymayı hedeflediklerini ifade eden Uras, "Bir diğeri ise bunun tamamen ASELSAN tarafından yerli ve milli teknolojiyle üretilmiş olması. Maalesef ani kalp durmasında, geçen her dakika yaşam süresinde bir yüzde 7 ve yüzde 10 arasında bir düşüşe neden olmakta. Yapılan doğru bir kalp masajı ve uygun zamanda şok verilmesi hastada yüzde 50 artış ve aynı zamanda hastanede kalış süresinde azalmayı sağlamaktadır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle otomatik şok cihazları ülkede farklı lokasyonlarda yerleştirilmeye başlandı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle 2026 yılsonundan 2028'e kadar farklı lokasyonlarda otomatik şok cihazlarının bulunması sağlanacaktır. İlk etapta havaalanları, tren istasyonları, AVM'ler gibi lokasyonlar, 500'ün üzerinde aynı anda işçi çalıştıran kurumlar, kamu, özel işletmelere konulacak. Bu sonra basamak basamak 2027-2028'de farklı lokasyonlarda olacak. En son da benzin istasyonlarında olması planlanıyor. 2028 yılında artı 100 ve aynı anda 100 ve üzeri işçi ya da kişinin çalıştığı kurumlarda bu cihazlar bulunacak" diye konuştu.

Cihazın kullanımı hakkında da bilgi veren Uras, şöyle konuştu: "Bu cihazlardaki en güzel nokta şu, cihazı tamamen sağlık profesyoneli olmayan normal vatandaşımız da bilinçsiz, solunum olmayan bir hastayla karşılaştığı zaman direkt cihazı bulunduğu lokasyondan alıyor ve cihaz tamamen sesli ve görsel komutlarla vatandaşı yönlendiriyor. Cihaz aldıktan sonra zaten cihaz sesli komutlarla 112'yi aramasını belirtiyor. Kişi 112'yi arayabilirse zaten hattın bir ucunda tamamen 112 Çağrı Merkezi'ndeki sağlık profesyonellerimiz ve vatandaşımızı yönlendiriyor. Olası böyle bir imkan olmadığında da cihaz açıldığı zaman, komutlarla kişiyi yönlendiriyor. Pedlerin birini sağ köprücük kemiğinin altına, birini sol göğüs altına yerleştirmesini söylüyor. Ne yapması gerektiğini anlatıyor. Burada önemli ve güzel bir nokta, insanların ve belki zihnindeki en kafa karıştırıcı şey zarar verir miyim? Burada zarar verme gibi bir durum yok. Çünkü cihaz tamamen kalp ritmini kendisi analiz ediyor ve şok uygulaması gerekip gerekmediğine cihaz karar veriyor. Şok uygulaması gerekiyorsa cihaz vatandaşa 'hastaya şok uygulanacaktır, hastanın yanından uzaklaşın' uyarısını veriyor ve şok uygulamasında bulunuyor. Onun haricinde temel yaşam desteğiyle alakalı, kalp masajı yapmasıyla ve ne yapması gerekliyle alakalı yönlendiriyor. Burada hastaya kişi istese dahi bir zarar veremez. Çünkü cihazın kendisi şok kararını veriyor ve şoku cihazın kendisi uyguluyor. Tabii bunun da yerli ve milli teknolojiyle ASELSAN tarafından yapılması da ayrı bir milli gururumuz. Samsun sağlığı açısından önemli bir yatırım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı