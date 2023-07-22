Saksağan yavrusu bacağı kırıldı, tedavi edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yuvadan düşme sonucu bacağı kırılan saksağan yavrusu, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde cerrahi operasyonla tedavi edildi. Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, saksağan yavrusunun bacağındaki kırığı pin ve atel uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini belirtti.