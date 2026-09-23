Sakarya'da boyun fıtığı ameliyatı sonrası felç kaldığı iddiasıyla hasta dava açtı

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Sakarya'da girdiği boyun fıtığı ameliyatının ardından felç kalan hasta hukuk mücadelesi başlattı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Sakarya'da bir fabrikada çalışan işçi, boyun fıtığı şikayetiyle Serdivan ilçesinde bulunan Özel Adatıp Hastanesi'ne başvurdu. Operasyon kararı verilen hasta girdiği ameliyatın ardından iddiaya göre felç kaldı. Hasta, uygulanan tedavide malpraktis bulunduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Açılan davasının ilk celsesi Sakarya Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılım sağladı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başlayan celse, taraf avukatlarının beyanlarının ve taleplerinin dinlenmesiyle devam etti.

Duruşmada söz alan davacının avukatı, yaşanan mağduriyeti vurgulayarak ihmali bulunanların tazminat ödemesini talep ederken, davalı hekimin avukatları ise ikinci bir tanık listesi sunmak istedi. Mahkeme heyeti, davalının avukatlarının ikinci tanık listesi talebini reddederken, hastanenin sigorta şirketine davanın ihbar edilmesine ve aydınlatılmış onam belgesinin dosyaya sunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı