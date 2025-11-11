Haberler

Sağlıkta lisans zorunluluğu! Artık herkes hastane açamayacak

Sağlıkta lisans zorunluluğu! Artık herkes hastane açamayacak
Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, hastane ve özel sağlık kuruluşlarının açılışına yeni düzenleme getirdi. Artık sağlık tesisi açmak isteyenler lisans almak için ihaleye girecek. Lisanslar devredilemeyecek, belirli sayıda verilecek ve tek başına işletme hakkı sağlamayacak.

  • Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşu açmak için lisans alınmasını zorunlu hale getirdi.
  • Lisanslar her yıl belirlenen sayıda açık artırma yöntemiyle verilecek ve devredilemeyecek.
  • Lisans başvurusu yapacak gerçek veya tüzel kişilerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olması ve iflas etmemiş olması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşlarının açılışına yeni düzenleme getirdi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ile bundan böyle hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler lisans almak zorunda olacak ve bu lisanslar devredilemeyecek.

Yönetmeliğin amacı, "Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde, belirli sağlık hizmetlerinin verilmesine veya özel sağlık kuruluşu açılmasına yetki veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemek" olarak tanımlandı.

LİSANSLAR İHALEYLE VERİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, devlet her yıl belirli sayıda sağlık hizmeti lisansı oluşturacak. Bu lisanslar açık artırma yöntemiyle ihale edilerek verilecek ve devredilemez nitelikte olacak.

Bir sağlık kuruluşu satılsa bile, lisansın devri mümkün olmayacak. Yeni hastane açmak isteyen yatırımcıların ihaleye katılarak lisans almaları zorunlu hale gelecek.

HER YIL PLANLAMA DUYURUSU YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı her yıl, sağlık tesisleriyle ilgili planlama ilanı yayımlayacak. Bu ilanla birlikte, hangi bölgelerde ve kaç adet lisans verileceği duyurulacak.

Lisansların geçerlilik süresi yönetmelikte belirtilecek. Ancak lisans sahibi olmak, tek başına sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı anlamına gelmeyecek. Lisans alan kişi veya kurumların ayrıca ruhsat ve faaliyet izni alması gerekecek.

SUÇ KAYDI OLANLAR BAŞVURAMAYACAK

Yönetmeliğe göre lisans başvurusu yapacak kişi veya kurumların sağlık alanında sicilinin temiz olması şart.

Yönetmelikte şöyle denildi: "Yeni sağlık kuruluşu lisans ilanına başvurabilmek için gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiliğinde pay sahibi olanların; 1219 sayılı Kanunun 28. maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu görevinden ihraç edilmemiş olması ve ortaklık yapısında bu kişilerin bulunmaması zorunludur."

Ayrıca iflas eden, konkordato ilan eden, tasfiye sürecinde olan veya mahkeme yönetimi altında bulunan kişi ve şirketler de ihalelere katılamayacak.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Bu yönetmelikle birlikte, sağlık sektöründe plansız ve kontrolsüz açılan özel hastanelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Devlet, belirli sayıda lisans satışıyla hem kalite denetimini artırmayı hem de sağlık yatırımlarını planlı hale getirmeyi hedefliyor.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yuh boyle degil di ya i lisans sartlari daha once...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
