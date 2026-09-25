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Sağlık Müdürü Sönmez, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mescit alanını inceledi

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Sağlık Müdürü Sönmez, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mescit alanını inceledi
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Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılması planlanan mescit projesi kapsamında inceleme yaptı. Projenin hasta ve sağlık çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtilirken, kısa sürede hizmete sunulması hedefleniyor.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılması planlanan mescit projesi kapsamında hastane alanında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemede mescidin yapılacağı alan, projenin fiziki planlaması ve yapım sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Projenin hastane bünyesinde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığı belirtildi.

Mescit projesiyle hastanede ibadet ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanması amaçlanırken, proje kapsamında yürütülecek çalışmaların kısa sürede tamamlanarak alanın hizmete sunulması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından projenin yapım sürecine ilişkin çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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