Sağlık ekipleri okul okul gezip hijyeni anlattı

Sinop'un Durağan ilçesinde, "Dünya El Hijyeni Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, sağlık ekipleri okulları dolaşarak öğrencilere hijyen eğitimi verdi.

Durağan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve farkındalık oluşturma amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından organize edilen etkinliklerde, ilçedeki çok sayıda okul ziyaret edilerek öğrencilere doğru el yıkama teknikleri ve hijyenin önemi anlatıldı. Sağlık ekipleri, 75. Yıl YİBO, METEM, Mehmet Akif İlkokulu, Şehit Kadirler Ortaokulu ve Çerçiler köyü İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimlerde, ellerin günlük yaşamda hastalıkların taşınmasındaki rolüne dikkat çekilirken, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en temel yolunun el hijyeni olduğu vurgulandı. Uygulamalı gösterimlerle desteklenen eğitimlerde öğrencilere sabun kullanımı ve yıkama süresi gibi kritik bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerin, ilçedeki diğer eğitim kurumlarında da farkındalık oluşturacak faaliyetlerle devam edeceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
