SAĞLIK Çalışanları İçin Hak Kaybı Protestosu

SAĞLIK Çalışanları İçin Hak Kaybı Protestosu
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HEP-SEN üyeleri, Sağlık Bakanlığı önünde sağlık çalışanlarının yaşadığı mesleki hak kayıplarını protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Siyah çelenk ve karanfiller bırakan sendika üyeleri, çeşitli taleplerini dile getirdi.

SAĞLIK çalışanlarının mesleki hak kayıpları yaşadığını söyleyen HEP-SEN üyeleri, basın açıklaması yaparak, bakanlık önüne çelenk bıraktı.

Sağlık çalışanlarının mesleki hak kayıplarını dile getiren HEP-SEN üyeleri Ankara Bilkent'te bulunan Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ve sendika üyeleri siyah kıyafetler giyerek, bakanlık önüne siyah çelenk ve karanfiller bıraktı. Sendika üyeleri sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. 'Emek ve alın teri vefat etmiştir. Sorumlusu sağlık bakanlığıdır. Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart açan sendika üyeleri, ellerindeki '5510 sayılı kanunun güncellenmesini istiyoruz', 'Resmi tatillerde ödeme yapılmasını istiyoruz', 'Nöbet ücretlerinin 3 katına çıkarılmasını İstiyoruz', 'Yemek hizmetlerinin düzenlenmesini veya yemek ücreti ödenmesini İstiyoruz', 'İdari izinlerin aylık çalışma saatinden düşürülmesini İstiyoruz', 'Engelli çocuğu olan kamu personeline mesai düzenlemesi yapılmasını istiyoruz', 'Ek gösterge oranlarının 1000 puan artırılmasını talep ediyoruz', 'Kira yardımı talep ediyoruz', 'Taban ek ödeme katsayısında adalet İstiyoruz', 'Aile yılında aile yardımının en az 3 katına çıkarılmasını istiyoruz' yazılı dövizler açtı.

Grup adına açıklama yapan Genel Başkan Yunus Şimşek, "HEP-SEN hareketi yurdun dört bir yanında binlerce mektupla buraya geldi. Bu mektupların içinde sağlık çalışanlarının yüzlerindeki yorgunluğu, gözlerindeki umutsuzluğu, gönlündeki kırgınlığı getirdik. Tüm sendikalara çağrımızdır. EYP için, birinci basamak için, taban ek ödeme, teşvik ek ödeme, saatlik ücretlerimiz için gelin burada konuşun. Burada sorunun merkezinde samimiyetle, cesurca bakanlığın önünde konuşun" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından gönderilen mektuplardan bazıları okundu. Genel Başkan Yunus Şimşek, beraberindeki HEP-SEN yönetim kurulu üyeleri Neslihan Komser, Yasin Aldemir ile birlikte gelen mektupları bakanlığa bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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