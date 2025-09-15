Haberler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Yeni Eğitim Yılı Başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Yeni Eğitim Yılı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Tıp Fakültesi, yeni eğitim ve öğretim yılı açılış programını düzenleyerek, öğrencilerine başarı dileklerinde bulundu. Fakülte, bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde yeni eğitim ve öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bazı akademisyenler geçen eğitim öğretim yılında neler yapıldığı konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, AA muhabirine, fakültenin 2020'de kurulduğunu ve her dönem 62 öğrenci alındığını söyledi.

Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Dağ, "Şu anda 362 öğrenciyle eğitimimiz devam ediyor, inşallah ilk defa bu yıl mezun vereceğiz. İlk 3 yıl öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesinde 4-5-6'ncı sınıf öğrenimini de görüyorlar. Burada öğrenciler stajlarda 15'er kişilik sınıflarda eğitim görüyorlar, böyle bir avantajları var." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de öğrencilere başarılı bir dönem geçirmeleri dileğinde bulundu.

Tör, "Burada 4-5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerimizin okula, hastaneye ve intörnlüklerine başladıklarında oryantasyon eğitimlerini yapıldığı anlatıldı. Öğrenci ve asistanlarımızın birbirini tanıması ve bu sayede kaynaşmasının önü açıldı. Yıl içinde ders trafiğimizin yanında yoğun sosyal aktiviteler düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Program, fakülte öğrencilerinden oluşan grubun müzik dinletisi sunması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Sağlık
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararı sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamuda taşlar yerinden oynayacak
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.