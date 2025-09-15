Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Yeni Eğitim Yılı Başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde yeni eğitim ve öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bazı akademisyenler geçen eğitim öğretim yılında neler yapıldığı konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, AA muhabirine, fakültenin 2020'de kurulduğunu ve her dönem 62 öğrenci alındığını söyledi.

Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Dağ, "Şu anda 362 öğrenciyle eğitimimiz devam ediyor, inşallah ilk defa bu yıl mezun vereceğiz. İlk 3 yıl öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesinde 4-5-6'ncı sınıf öğrenimini de görüyorlar. Burada öğrenciler stajlarda 15'er kişilik sınıflarda eğitim görüyorlar, böyle bir avantajları var." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de öğrencilere başarılı bir dönem geçirmeleri dileğinde bulundu.

Tör, "Burada 4-5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerimizin okula, hastaneye ve intörnlüklerine başladıklarında oryantasyon eğitimlerini yapıldığı anlatıldı. Öğrenci ve asistanlarımızın birbirini tanıması ve bu sayede kaynaşmasının önü açıldı. Yıl içinde ders trafiğimizin yanında yoğun sosyal aktiviteler düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Program, fakülte öğrencilerinden oluşan grubun müzik dinletisi sunması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.