Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Kalitesini İzliyor

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılı yüzme sezonunda gerçekleştirilen izleme çalışmalarında yüzme suyu kalitesini değerlendirdi. Yapılan çalışmalarda 1445 izleme noktasından 1140'ı 'mükemmel' olarak sınıflandırıldı. Türkiye, yüzme suyu kalitesini Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu bir şekilde izliyor. Ayrıca yüzme sularına yönelik tüm verileri kamuoyuyla paylaşan Bakanlık, yüzme alanlarına ait detaylı bilgilerin yer aldığı bir internet platformu oluşturdu. İzleme çalışmalarında 17 bin 28 numune alındı ve yüzme alanları 'mükemmel', 'iyi', 'yeterli' ve 'zayıf' olarak sınıflandırıldı. Türkiye'de faaliyet gösteren yüzme havuzlarının sağlık standartları da düzenli olarak denetleniyor. Mavi Bayraklı yüzme alanı sayısı ise 551'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığınca 2022 yılı yüzme sezonunda gerçekleştirilen izleme çalışmalarında değerlendirilen 1445 izleme noktasından 1140'ı "mükemmel" olarak sınıflandırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, yüzme suyu kalitesini Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu bir şekilde izliyor.

Bu kapsamda 35 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları düzenleniyor. Yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir il sağlık müdürlükleri tarafından alınan numuneler, Bakanlık bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda analiz ediliyor. Tüm izleme süreçleri Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip edilerek veriler anlık olarak güncelleniyor.

Ayrıca Bakanlık, yüzme sularına yönelik tüm verileri yuzme.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu platformda, yüzme alanlarının teknik bilgileri, yıllara göre kalite sınıflandırmaları, plaj isimleri ve özellikleri gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Yüzme alanlarının analiz sonuçları, cankurtaran hizmeti, yeme içme alanları, soyunma kabinleri ve duş gibi imkanlar hakkında bilgi alınabiliyor. Yüzme alanlarına ait fotoğraflar ve bölgeye dair güncel verilere de erişim sağlanıyor.

İzleme çalışmalarında 17 bin 28 numune alındı

2022 yılı yüzme sezonunda gerçekleştirilen izleme çalışmalarında 17 bin 28 numune alındı. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek yüzme alanları "mükemmel", "iyi", "yeterli" ve "zayıf" olarak sınıflandırıldı. Değerlendirilen 1445 izleme noktasından 1140'ı yani yüzde 79'u "mükemmel" sınıfına girdi. "İyi" sınıfında 165, "yeterli" sınıfında 86, "zayıf" sınıfında ise 54 izleme noktası tespit edildi.

13 bin 943 yüzme havuzunun sağlık standartlarına uygunluğu denetlendi

Türkiye'de faaliyet gösteren 5 bin 743 aktif işletme ve 13 bin 943 yüzme havuzunun sağlık standartlarına uygunluğu da Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi (ÇSBYS) Havuz Suları Modülü kullanılarak takip ediliyor.

Tesislerin sağlık ve güvenlik açısından düzenli bir şekilde denetlenmesi amacıyla il sağlık müdürlükleri tarafından havuzlardan su numuneleri alınıyor ve analizleri Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, kullanılan dezenfektanların Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olup olmadığı ve havuzların teknik ve hijyenik şartlarının uygunluğu gibi hususlara özellikle dikkat ediliyor.

Bakanlık, yaptığı analizlerde uygunsuz sonuçlara rastlandığında gerekli yaptırımların uygulanması konusunda kararlı adımlar atıyor ve halkın güvenli ve sağlıklı bir yüzme deneyimi yaşaması için gereken önlemleri alıyor.

Mavi Bayraklı yüzme alanı sayısı 551 oldu

Bakanlık tarafından yürütülen izleme çalışmaları, Türkiye turizmi için büyük önem taşıyan Uluslararası Mavi Bayrak programına da katkı sağlıyor. 2022 yılında 531 yüzme alanı Mavi Bayrak ödülüne sahipken, 2023 yılında bu sayı 551'e yükseldi. Türkiye, dünya genelinde Mavi Bayrak ödülüne sahip yüzme alanları bakımından üçüncü sıraya yerleşti.