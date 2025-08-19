Sağlık Bakanlığı'ndan QR Kod Temizlik Uygulaması Yaygınlaştırılıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan QR Kod Temizlik Uygulaması Yaygınlaştırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde temizlik süreçlerini hızlandırmak amacıyla uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı ülke genelinde hayata geçiriyor. Bu uygulama ile hastalar ve ziyaretçiler temizlik durumunu cep telefonları ile değerlendirebilecek.

SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı illerde pilot olarak uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yurt genelinde yaygınlaştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek farklı illerde pilot olarak uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı, hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştirildi. Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodu cep telefonlarıyla okutarak karşılarına çıkan ekrandan ortamın temizlik durumunu; 'Temiz', 'Kısmen temiz' veya 'Kirli' seçenekleriyle değerlendirebiliyor. Seçim yapılmasının ardından ilgili personel ve yöneticilere anında SMS ile bildirim gidiyor. Sistemle birlikte hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin ise artırılması hedefleniyor.

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, "Temizlik koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. Tuvaletler olsun, asansörler olsun düzenli olarak temizleniyor ama her bir saatte bir temizleme rutinde yapılabiliyor. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilmek, daha temiz koşullar oluşturabilme adına halkımızla birlikte ve diğer temizlik personeli haricindeki personellerimizle birlikte temizlik koşullarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz" dedi.

'YÜZDE 30 ORANINDA HASTA MEMNUNİYETİ GÖRDÜK'

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü döneminde uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Usta, "Biz bunu özellikle İl Müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hijyen koşulu için söylüyorum. Çalışan açısından da aynı şey geçerliydi ama daha da önemlisi saatli bir temizlik periyodu yapıyorsun, her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak, daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle, daha hijyenik anlamda güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah kullanıldıkça da vatandaşımızın katılımı oldukça da bundaki memnuniyet oranı daha da yukarılara çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı

TBMM önünde yakılan beyaz Toros, savcılığı harekete geçirdi
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.