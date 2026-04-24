Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a ikinci etap insani yardım amaçlı tıbbi malzeme gönderildi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından İran'a 6 tır insani yardım amaçlı tıbbi malzeme ve ilaç gönderilmiştir. Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde hazırlanan 107 palet yardım malzemesi Ağrı Doğu Bayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

İran'a gönderilmek üzere 107 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi hazırlandı

104 palet 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 2 palet 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç, 1 palet 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran'a gönderilmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğü'nün deposuna nakledildi.

Acil müdahale ve cerrahi işlemler için tıbbi sarf malzemeleri tırlara yüklendi

İran'a gönderilen yardım kolilerinde enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yer alıyor. Bu malzemeler, acil müdahale ve cerrahi işlemler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor.

Yardım tırlarında temel ilaçlar ve onkoloji ilaçları da bulunuyor

İran'a gönderilen tırlarda tıbbi malzemelerin haricinde, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlar yer alırken; soğuk zincir ilaçlar arasında onkoloji ilaçları da bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı İran'a ilk etapta 3 tır ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi göndermişti

Sağlık Bakanlığı İran'a aynı ay içerisinde ikinci kez insani amaçlı tıbbi malzeme gönderdi. İlk etapta 3 tır (60 palet) tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemesi İran'a gönderilmiş; röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bölgeye ulaştırıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı