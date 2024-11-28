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Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

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Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına yanıt verdi. 'Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar. Şifrelerini ele geçirdiler' diyen Birinci, bu durumun az sayıda olduğunu ve 85 milyon kişinin verisinin bin, 2 bin dolara satılamayacağını belirtti. Katar'da iş yapan bir firmanın e-nabız ile bir ilgisi olmadığını, e-nabız'ın satılsa bile gururla söylenebileceğini ifade etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesinde yer alan kişisel verilere ilişkin kanun maddesinin görüşmeleri esnasında muhalefet partilerinin komisyon üyeleri, e-nabız'a yönelik siber saldırı ve verilerin çalındığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Komisyonda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, Komisyon Başkanı Vedat Bilgin'in sorusu üzerine e-nabız'da kişisel verilerin pandemi döneminde çalınıp, çalınmadığına ilişkin açıklama yaptı.

"BAZI İNSANLARIN OLTALAMA İLE VERİLERİNİ ALDILAR"

"Böyle bir şey kesinlikle yok. Sağlık Bakanlığı, sisteminde bir kişi sadece istediği kişiyle verilerini paylaşabilir" diyen Birinci, şunları söyledi:

''Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar. Şifrelerini ele geçirdiler. Bu az sayıda bir şey. 85 milyonun verisini alan bin, 2 bin dolara mı satmaya kalkar. Bazı insanların şifreleri ele geçirilerek sistemlerine bakmışlar. Zamanında çok açıklama yaptık. Katar'da iş yapan firmanın, e-nabız ile alakası yok. Bizim sistem o kadar büyük ki bugün kodların aynı olması mümkün değil. E-nabız satılsa da gururla söyleriz. Biz Avrupa'da dördüncü sıradayız. Bir tane yabancı lisansı yok. Hepsini açık kaynakla, Türk mühendisleri yazdı. Biz şimdiye kadar hacklemeyle alakalı tereddüt yaşamadık. E-nabız'da veri sızıntısı yok.''

Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
Kaynak: ANKA / Rabia Dalkılıç - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüsünür:

Pandemi doneminde 85 milyon kisinin bilgileri calindigini itiraf ettiniz. Calindi mi verdiniz mi onu bilmiyoruz. Muhtemelen Tum bilgilsr Bill Gateste olmasi lazim. Kureselciler bunuda istemis olabilir. Ek olarak Apoyu cikarmanin tek sebebi anayasa degisikligi icin DEM partininde dstegi olmasin. Anayasa degisimi demek halki kole etmek demektir zaten adim adim ilerliyoruz kolelige elektrik faturam 1050 liryi gecerse 2 katini odemek zorunda kalcakmisim. Bu beni kisitlamak demektir. Arabalara cip takmak vergi.kacakciligi.onleme icin degildir. İklim kanunundaki maddeleri uyguluyorsunuz karbon salimi yukselenler benzin alamayacaklar. Kisitlama getirelecek. Karbon ayak izini arastirin tavsiyemdir. Ha bu arada siz kime hizmet ediyorsunuz. Ben halka hizmet etmediginizi dusunuyorum

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Haber YorumlarıDvran 360:

sizden ne skim olurki zaten millet yazık size inandı

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