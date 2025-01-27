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Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak

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Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu alabilmesine yönelik başlatılan yeni uygulama kapsamında, kişilerden alınacak muayene katılım payı ücretine ilişkin açıklama yaptı.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

Bakanlık yaptığı açıklama ile aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

Açıklamada, "Aile hekimlerimiz tarafından muayene edilip hastanelerimizde ilgili bölümlere MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlarımızdan katılım payı yüzde 50 indirimli olarak alınacaktır. ?İndirimli katkı payı sistemi, MHRS'ye dijital entegrasyonla çalıştığı için MHRS sistemi dışında herhangi bir kağıda yazılarak yapılan sevklerde yüzde 50 indirim kotası uygulanamamaktadır. Aile hekimlerimiz, halihazırda hastanelerimizde kendilerine tanımlı olan yüzde 10 MHRS randevu kotasını kullanmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvurular neticesinde bu kotada doluluk yaşanmaya başladığında Bakanlığımız, söz konusu kotayı kademeleri olarak artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
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