Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye Yardım İçin Sağlık Gemisi Gönderdi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan içinde ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve tam donanımlı sahra hastaneleri olan gemi, Gazze'ye tıbbi yardım götürmek için İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hazırlanan, içinde ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve tam donanımlı sahra hastaneleri olan gemi, Gazze'ye tıbbi yardım götürmek için İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye yardım için hazırladığı içinde; ameliyathaneler ile yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı ve konstrüksiyonlu sahra hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri bulunan, 20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin de bulunduğu geminin Alsancak Limanı'ndaki yükleme işlemleri gece saatlerinde tamamlandı. Son kontrolleri yapılan sağlık gemisi, Gazzelilere yardım için Mısır'ın El Ariş Limanı'na doğru sabah saatlerinde yola çıktı. (DHA)