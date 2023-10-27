Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel fotoğraf sergisi düzenledi

Sağlık Bakanlığı'ndan Cumhuriyetin 100. yılına özel fotoğraf sergisi

Sağlık Bakanlığı'100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla' fotoğraf sergisi

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle sağlık alanında gelişiminde anlatıldığı "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde ve 16 şehir hastanesinde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği sergide Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivi yerini aldı. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tedavi yapan doktorları, çalışan hemşireleri ve görev yapan sağlık çalışanlarının mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi sergide vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların günümüze uyarlandığı fotoğraf sergisinin 81 il ve 16 şehir hastanesinde açıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin ise 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle halkın ziyaretine açık olacağı öğrenildi.

Sergide konuşan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İnşallah daha yüzyıllara ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğüyle ulaşırız. Bu sergi Cumhuriyetimizin yıllarıyla birlikte nereden nereye geldiğimizi gösteren çok güzel fotoğraflarla donatılmış bir sergi. Herkesin bu sergiyi ziyaret etmesini temenni ederim. Hakikaten çok büyük gelişimler oldu. Bu gelişimleri bu sergiyle biz insanlarımıza göstermek istiyoruz" dedi.