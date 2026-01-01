Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yeni Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 2026 yılının ilk bebekleri ile 112 Acil çağrı komuta merkezini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası'nda 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Memişoğlu, hastane personelleriyle tek tek selamlaşarak yeni yılını kutladı, yeni doğan bebekler hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aileleri ziyaret eden Memişoğlu, bebekleri kucağına aldı, anneleri tebrik etti.

'MİLLETİMİZE HUZURLAR, MUTLULUKLAR DİLİYORUM'

Yeni yılda 3 kilo 895 gram olarak dünyaya gelen Arya isimli bebeğin ailesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Anne Aysel Kızıltaş ile sohbet eden Memişoğlu, "Ne güzel isim koymuşsunuz, Allah iyi nesillerle karşılaştırsın. Tebrik ediyorum sizi" dedi. Ardından bebeği kucağına alan Memişoğlu, "Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hayatı hep iyi olsun, mutlu olsun. Güzel kız maşallah, sanatçı olur muhtemelen. 2026'nın ilk prensesi" diye konuştu. Anneye hediye takdim eden Memişoğlu, "Normal doğumla 4'üncü doğum. Annesi sağlıklı, baba da huzurlu mutlu. Allah bağışlasın. Vatanımıza, milletimize huzurlar, mutluluklar diliyorum. 2026 daha iyi olsun inşallah. Ebelerimizle, doktorlarımızla, bütün Hamidiye Etfal ekibine, Sarıyer'deki hastanemizdeki tüm ekibimize teşekkür ediyoruz, mutlu seneler" şeklinde konuştu.

HÜMEYRA İSİMLİ BEBEĞİ DE ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, aynı hastanede, yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Hümeyra isimli bebeği ve ailesini de ziyaret etti. Bebeği kucağına alan Memişoğlu, bebek için aileye sağlık başta olmak üzere iyi dileklerini iletti. Annenin sağlık durumu hakkında da bilgi alan Memişoğlu, aile ile sohbet etti. Ziyaretler sonrası hastane personelleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Memişoğlu, hastaneden ayrıldı.

TELSİZLE SAHADAKİ PERSONELİN YENİ YILINI KUTLADI

Bakan Memişoğlu daha sonra Hasdal'da bulunan 112 Acil çağrı komuta merkezini ziyaret etti. Sağlık personeli ile bir araya gelen Memişoğlu, çalışanların yeni yılını tek tek kutladı. Telsizle sahadaki personelin de yeni yılını kutlayan Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Memişoğlu'na ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.