Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yerlilik Vurgusu: GÖKBEY Helikopteri 2026'da Teslim Edilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'ta yerli helikopter GÖKBEY'i inceleyerek, bu helikopterin sağlık alanında önemli bir rol oynayacağını ve 2026'da teslim alınacağını açıkladı. Bakan, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayinde de güçlü bir yapı oluşturacaklarını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ'ta mühendislerin geliştirdiği yerli helikopter GÖKBEY'i inceleyen Bakan Memişoğlu, "Helikopterimizi inşallah 2026'da bize teslim edecekler. Baktık ki artık ambulans haline gelmiş. Onunla pek çok insanımızın hayatını kurtaracağız. Sadece Türkiye'de değil, çevre ülkelerimize de hizmet edecek bir imkana kavuşmuş durumdayız." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sağlıkta da bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah savunma sanayi gibi bir sağlık sanayisi oluşturacağız. Alt yapımız, hazırlıklarımız var. İrademiz var. Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bunu başaracağız."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı bulunan kalp akciğer makinesini de savunma sanayi şirketleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise TUSAŞ mühendislerinin GÖKBEY'i tamamlamak için gece gündüz çalıştığını, helikopterin son üretim hattından çıkmak üzere olduğunu, testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından GÖKBEY'in Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına sunulacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
