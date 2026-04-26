Organ bağışında dijital vasiyet: 105 bin kişi katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı süreçlerinin dijitalleştiği günden bugüne 105 bin vatandaşın dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldığını bildirdi.

Memişoğlu NSosyal hesabından, Sağlık Bakanlığının, kalp nakliyle hayata tutunan Hira Ceylan ile ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Her bağışın yeni bir hayat olduğuna işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Altı ay önce hayata geçirdiğimiz kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdik. O günden bugüne 105 bin vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 376 binden fazla doku ve organ, hastalarımıza nefes ve umut oldu. Hira gibi nice evladımızın yüzü gülsün diye tüm vatandaşlarımızı e-Devlet üzerinden bağışçı olmaya davet ediyorum. Sağlıkla büyü Hira, fırçandan çıkacak o renkli dünyayı heyecanla bekliyoruz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
