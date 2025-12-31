Sağlık Bakanı Memişoğlu: 2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile atamalar tamamlandı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığa yerleşen personelin atama işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Yeni çalışma arkadaşlarımız, 15 Ocak 2026 tarihine kadar görevlerine başlayacak" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılına, sağlık ordumuzu daha da güçlendirerek giriyoruz. 2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığımıza yerleşen personelimizin atama işlemleri, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Yeni çalışma arkadaşlarımız, 15 Ocak 2026 tarihine kadar görevlerine başlayarak sağlık ordumuzun birer ferdi olarak hizmet sunmaya başlayacaklardır. Sürecin tüm adaylarımız ve sağlık camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.