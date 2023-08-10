Sağlık Bakanı: Malatya'daki Depremde Olumsuz Bildirim Yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından olumsuz bir bildirim olmadığını açıkladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. - ANKARA