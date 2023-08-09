Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının ücretlerini artırmayı planlıyor

SAĞLIK-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının taban ücretleri, nöbet ücretleri ile tavan oranlarının yükseltilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalarına ilişkin, "Sayın bakanımızın açıklamaları 7'nci Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından, sağlık çalışanlarının taban ücretleri, nöbet ücretleri ile tavan oranlarının artırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından taban ücretleri, nöbet ücretleri ve tavan oranlarının yükseltilmesi ile ilgili yapılan açıklama, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Sağlık-Sen'in hazırladığı teklifler makul ve rasyoneldir. Sayın Bakanımızın tekliflerimizin haklılığını ortaya koyan açıklamaları Toplu Sözleşme masasına olan inancımızı perçinliyor. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımız adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Kamu İşveren Heyeti de bu gerçekçi teklifleri göz önünde bulundurarak sahanın beklentilerine cevap verecek adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.