Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Koca: 'MHRS Üzerinden Randevu Alıp Gelmeyenlerin Sayısı 23 Milyon Kişi'

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu belirtti. Koca, randevuya gelmeyenlerin başka bir hastanın hakkını gasbetmiş olduklarını ifade etti. Ayrıca, uzman hekim sayısının 2 kat arttığını, yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bin uzman hekim daha olacağını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.

Düzce'ye gelen Bakan Koca, önce Merkez Büyük Camisi'nde öğle namazını kıldı, ardında kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip, burada gazetecilere konuşan Koca, "MHRS ile ilgili sorunlarımız var. Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız. 500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor. Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRA YAN DAL SORUNU OLMAYACAK'

Uzman hekim sayısının 2 kat arttığını vurgulayan Koca, "Özellikle yan dallarla ilgili sorunların olduğunun farkındayız. Yan dal tercihini daha da arttırmak üzere bildiğiniz gibi Meclis'ten geçerek kanunlaşan bir kanun maddemiz oldu. Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve 2 hafta önce tercih edilen yan dal uzmanlığı yüzde 100 dolulukla geçti. Bundan sonra yan dal sorunu olmayacak. Kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bu kadar daha uzman hekim mezun olacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bine yakın uzman hekim daha olacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. Bu sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunlar aşılacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca MHRS Sağlık Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yasemin Altın Erseçkin kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı Yasemin Altın Erseçkin kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı Akın Yılmaz Kimdir? Saadet Partisi Mahmudiye adayı Muzaffer Kaplan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Mahmudiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İnönü adayı Yücel İpek kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir İnönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Han adayı Sezer Özçesoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Han belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Günyüzü adayı Metin Kilit kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Günyüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çifteler adayı Hamdi Tabanlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı kim oldu? Barış Bilge kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Barış Bilge kimdir? Saadet Partisi Beylikova adayı Muhammet Serdar Akbıyık kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Beylikova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Alpu adayı Ali Ulvi Büyükkıdan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Alpu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şenkaya adayı Bedirhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Şenkaya belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title