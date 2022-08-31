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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı

Sağlık Haberleri

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberler... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin 5 gün önce pozitif çıktığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin 5 gün önce pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum 'Sağlıkta Beyaz Reform' çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Fahrettin Koca Koronavirüs Twitter Sağlık Haberler Son Dakika

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