Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberler... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin 5 gün önce pozitif çıktığını duyurdu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin 5 gün önce pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum 'Sağlıkta Beyaz Reform' çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık