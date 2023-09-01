Sağlık Bakanı Koca Kızıltepe Devlet Hastanesi 150 yataklı ek hizmet binası inşaatını inceledi

MARDİN - Mardin'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızıltepe Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılan 150 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Mardin'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk durağı Sağlık Bakanlığı tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılan 150 yataklı ek bina inşaatı oldu. Hastanenin inşaatında inceleme yapan Koca, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Koca'ya Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da eşlik etti. Bakan Koca, ardından Mardin'in merkez Artuklu ilçesine geçti.