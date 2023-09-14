Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için grip aşısı uygulamasının başlayacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar ile 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalar için grip aşısı uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla, 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla 65 yaş ve üstü yurttaşlar ile 65 yaşın altında olup kronik hastalığı bulunan hastalar için grip aşısı uygulamasının başlayacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"GRİP AŞISI, GRİP HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR, HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ HAFİFLETİR"

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."