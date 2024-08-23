Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Hatay'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Memişoğlu, programları kapsamında Valiliği ziyaret ederek, Vali Mustafa Masatlı ile bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Memişoğlu, Habibi Neccar Aile Sağlık Merkezi, Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 11 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu gezdi. Burada sağlık personeliyle fotoğraf çektiren Bakan Memişoğlu, sağlık merkezine gelen bazı çocuklara da oyuncak hediye etti.

Defne Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Memişoğlu, Başhekim Barış Kavvasoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı, personelle selamlaştı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Memişoğlu, partililerle bir süre görüştü.

Ziyaretlerde Memişoğlu'na AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan ve Abdulkadir Özel ile bazı ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.